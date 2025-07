KAA Gent geeft niet op: Buffalo's starten gesprekken weer op over sterkhouder van CPL-club

KAA Gent startte niet goed aan zijn seizoen. De Buffalo's verloren zondagavond met 3-1 op het veld van Sint-Truiden, en dat was ook geen onverdiende uitslag.

"We zijn een ploeg in opbouw, dat is wel duidelijk", zei Davy Roef na afloop. Ook coach Ivan Leko roept al wekenlang om versterking. Vooral achteraan moet er iets bij komen.

Maar Gent beperkt zich niet tot de verdediging. Abdelkahar Kadri staat namelijk al lang op het lijstje van de Buffalo's. Maar die zagen hun eerste bod van 500.000 euro afgewezen worden.

De marktwaarde van Kadri bedraagt volgens Transfermarkt 2,2 miljoen euro en hij blijft een geweldige middenvelder. KV Kortrijk wil logischerwijs meer.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri geeft Gent niet op. De gesprekken zijn opnieuw opgestart en zo hopen de Buffalo's dichter bij een akkoord te komen met Kortrijk.

🔵🦬🇩🇿 Buffalos not giving up on Abdelkahar Kadri! After a €500K offer rejected at the start of the summer, KAA Gent resumed talks with KV Kortrijk and are looking to move closer to an agreement with the Challenger Pro League club to sign the Algerian…

