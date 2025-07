In de voetsporen van Kevin De Bruyne? Pep Guardiola dropt bommetje dat bij Manchester City aankomt als een schok

Omdat Pep Guardiola hem geen nieuw contract gaf, moest Kevin De Bruyne Manchester City verlaten. Treedt Guardiola straks zelf in de voetsporen van De Bruyne door de poort achter zich dicht te trekken in het Etihad?

Jarenlang is Pep Guardiola langs de zijlijn de belichaming van Manchester City. Constant coachend op elke fase, constant verlangend naar een nog mooier opgebouwde combinatie. Hij is meer dan alleen maar een trainer in Manchester. Bij Manchester City is zijn stempel overal te zien: in het spel, de titels en de dagelijkse eisen.

In een interview met het blad GQ heeft de Spanjaard toch wel een bommetje gedropt. "Ik weet dat ik na deze periode bij City zal stoppen, dat is zeker. Het is besloten, meer dan besloten." Guardiola zegt het zonder aarzeling. Hij lijkt zo aan te kondigen dat hij City zal verlaten wanneer in 2027 zijn contract afloopt. "Ik moet stoppen en me op mezelf concentreren, op mijn lichaam."

Guardiola maakt vergelijking met Barcelona

Ook van een trainer kan voetbal op het hoogste niveau veel vergen. Op 54-jarige leeftijd voelt hij dezelfde vermoeidheid als destijds bij zijn vertrek bij Barcelona. "Hetzelfde gebeurde met mijn functie als coach bij Barça: op een gegeven moment zei ik tegen mezelf dat het genoeg was." De nood aan rust wordt steeds groter voor Guardiola.

Dat zal zijn populariteit in het blauwe deel van Manchester niet aantasten. Zijn prijzenkast bij de club is immers indrukwekkend... Zes Premier League titels, een Champions League en talrijke bekertoernooien. Dan zou je je kunnen afvragen: wat valt er nog te bewijzen? "Ik denk dat ik op het juiste moment zal stoppen", aldus de City-coach.

City-manager Guardiola wil nog nieuwe uitdaging

"Ik ga op zoek naar een nieuwe uitdaging," laat hij doorschemeren. Het afscheid aan City zou dus nog niet het einde van zijn trainerscarrière betekenen. In de tussentijd heeft hij nog twee seizoenen om op een hoogtepunt te eindigen bij City. Hij zal sowieso zijn stempel op de club hebben gedrukt.