Italiaanse topclub denkt aan Mandela Keita (ex-Antwerp)

Mandela Keita zou deze zomer een nieuwe stap kunnen zetten in zijn carrière. De middenvelder staat op het lijstje van Inter Milan.

Inter Milan zou geïnteresseerd zijn in de Belgische defensieve middenvelder Mandela Keita. Dat meldt transferexpert Sacha Tavolieri bij Sky Sport Suisse. De Italiaanse club heeft de 23-jarige speler op zijn shortlist gezet met oog op de mogelijke vertrekken van Piotr Zielinski en Kristjan Asllani. Ze zien de Rode Duivel als een veelbelovend profiel dat defensieve stabiliteit kan brengen.

Een belangrijk punt om op te merken is dat Mandela Keita de nieuwe Inter-coach Cristian Chivu goed kent. De Roemeense coach was namelijk vorig seizoen trainer bij Parma, de huidige club van de speler uit Leuven.

De Belgische middenvelder is aangetrokken tot het project van Inter. De persoonlijke voorwaarden zouden geen obstakel moeten vormen voor de afronding van een mogelijke deal. Het is vooral de vraag of Inter genoeg ruimte op het middenveld zal vrijmaken om naar hem te kijken.

Op dit moment staat Mandela Keita onder contract bij Parma tot juni 2029. Hij wordt geschat op 12 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Maar zijn club zou minstens 20 miljoen met bonussen vragen. Als vaste basisspeler zou zijn vertrek een grote aderlating zijn voor het Serie A-team. Vorig seizoen speelde hij 30 wedstrijden, goed voor 1828 speelminuten.