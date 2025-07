Laatste woord over tv-beelden nog niet gezegd: Belgische minister schiet in actie en gaat DAZN laten onderzoeken

Er is al heel wat te doen geweest om het feit dat enkel bij DAZN beelden van de JPL voorlopig te zien zijn. Het verhaal neemt nu een nieuwe wending: Belgisch federaal minister Rob Beenders laat DAZN onderzoeken.

De Economische Inspectie zal op vraag van Beenders (Vooruit), federaal minister voor Consumentenbescherming, een onderzoek inrichten naar DAZN. Dat meldt het kabinet van Beenders in een persbericht. Zoals bekend heeft het Britse streamingplatform dit seizoen de exclusieve uitzendrechten voor de beelden van het Belgische profvoetbal.

Er is voorlopig dus geen competitievoetbal te zien via de Belgische telecomoperatoren. Het is niet datgene dat de minister laat onderzoeken, wel de precontractuele informatieverplichtingen. Die komen erop neer dat alle essentiële kenmerken voor de aankoop van een abonnement duidelijk worden meegedeeld voor een consument een contract afsluit.

Klachten over DAZN

Er zijn ondertussen klachten binnengekomen over het naleven van deze specifieke verplichtingen. "Als blijkt dat een consument pas ná betaling ontdekt dat er bijvoorbeeld beperkingen zijn op het aantal beschikbare wedstrijden, dan is dat onaanvaardbaar", verklaart Beenders de grond van zijn vraag aan de Economische Inspectie.

De politicus voegt er wel aan toe dat ondernemingen het recht hebben om hun prijs te betalen voor de diensten die ze aanbieden, zolang hierover transparantie bestaat. Ook over de laatste stap in het bestelproces zal onderzocht worden of DAZN al dan niet voldoende transparantie biedt, net als over het herroepingsrecht van 14 dagen.

DAZN staat weer open voor onderhandelingen

Het niet kunnen kijken naar de Jupiler Pro League heeft al voor heel wat ontevreden voetbalfans gezorgd. Eerder trok Testaankoop ook aan de alarmbel over DAZN. De streamingdienst is echter tevreden over de cijfers, maar staat open voor verdere onderhandelingen over de beelden.