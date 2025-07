Standard moet zeker nog niet te veel dromen: opnieuw heel nieuwe wending in transfersaga rond Axel Witsel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Axel Witsel zal zich nog niet te snel bij Standard aanbieden. Er is een nieuwe wending in de transfersaga rond zijn persoon: een Spaanse eersteklasser heeft zich gemeld.

Sinds de aanstelling van Marc Wilmots als sportief directeur hebben al regelmatig geruchten de ronde gedaan over een terugkeer van Axel Witsel aan de Boorden van de Maas. Het zou natuurlijk een stunt van jewelste zijn van Standard moest het ooit zover komen. Witsel maakte van 2006 tot 2011 het mooie weer in een Standard-shirt.

Inmiddels lijkt Standard in dit dossier wel weer met zijn voeten stevig op de grond te komen. Axel Witsel heeft ook op zijn 36ste nog heel veel ambitie en dat betekent dat hij liefst ook dit seizoen in een Europese topcompetitie aan de slag gaat. Recente verklaringen in de media zetten de deur open voor een verhuis naar Italië en de Serie A.

Concrete interesse van Sociedad

Een nieuw, exclusief bericht van transferexpert Sacha Tavolieri wijst op een andere uitkomst. Hij laat op sociale media weten dat Witsel kan rekenen op concrete interesse van Real Sociedad. Vorig seizoen eindigde Sociedad op een elfde plaats in La Liga: netjes in de middenmoot dus. Het Baskenland lonkt dus als hij een akkoord kan sluiten.

Volgens Tavolieri is het de veelzijdigheid van Witsel die Sociedad zo interesseert. Hij kan als verdediger of als verdedigende middenvelder ingezet worden. Er zouden al gesprekken geweest zijn tussen Witsel en Sociedad om tot een akkoord te komen. Naar Atlético Madrid moeten ze niet meer kijken: Witsel is inmiddels een vrije speler.

Witsel wil liefst in Spanje blijven

Witsel zou ervoor open staan om de uitdaging bij Sociedad aan te gaan en geeft er dan toch de voorkeur aan om in Spanje te blijven. Zo weten Standard en eventuele geïnteresseerde clubs uit andere landen meteen waar ze aan toe zijn.