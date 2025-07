Anderlecht maakte indruk, STVV en Standard ook: dit is ons eerste team van de week

De competitie is weer begonnen, de goede oude gewoonten van maandag ook. Wij presenteren daarom ons team van de week.

De meeste teams zijn nog niet helemaal klaar, de meeste coaches wachten misschien nog op versterking, enkele sterkhouders van vorig seizoen hebben misschien hun gedachten nog ergens anders, maar het kampioenschap is dit weekend weer van start gegaan.

Doelman

Tussen de palen verdient Matthieu Epolo een plek. De Standard-doelman was van grote waarde om de voorsprong van zijn ploeg te behouden toen het schip slingerde, vooral aan het begin van de tweede helft. Maar Simon Mignolet deed nog beter. Zonder hem zou Club Brugge waarschijnlijk niet hebben gewonnen van KRC Genk. De voormalige Rode Duivel werd niet voor niets tot man van de wedstrijd gekozen: ver voor de comeback zorgden zijn reddingen ervoor dat het team bleef geloven, met slechts één doelpunt verschil.

Verdediging

Aan de rechterkant is Benoît Nyssen goed begonnen aan zijn eerste seizoen in 1A. Na twee zeer succesvolle seizoenen in de subtop (8 doelpunten en 13 assists bij RFC Liège en Zulte Waregem) zou zijn spel een aangename verrassing kunnen zijn dit seizoen. In het centrum staat Brandon Mechele. Net als het team, had Mechele het zwaar maar hij trok de overwinning over de streep door in de laatste tien minuten het beslissende doelpunt te scoren.

Naast de Brugse verdediger maakte Josué Homawoo indruk met Standard. Voor zijn debuut in de Pro League vertoonde de Togolese verdediger al leiderschap, persoonlijkheid en stevigheid in de duels. Aan de linkerkant hebben we Ousseynou Niang een paar meter laten zakken om hem in ons elftal op te nemen. De Senegalees is gegroeid sinds zijn komst naar Union: naast zijn inzet toont hij ook fijne bewegingen, zoals de assist bij de gelijkmaker tegen Antwerp.

Middenveld

Op het middenveld kon Nathan De Cat niet over het hoofd worden gezien. Voortbouwend op wat hij vorig seizoen had laten zien bij de U23 en vervolgens in het A-team aan het einde van het seizoen, zette de 17-jarige een prima prestatie neer. Met zijn trouwe luitenant Enric Llansana, deed De Cat wat van hem werd verwacht. De actie die leidde tot zijn assist voor Thorgan Hazard is een goed voorbeeld van de kwaliteiten van de jongen.

Marco Ilaimaharitra speelde ingetogen, maar was niet minder belangrijk. De Malagassiër stabiliseerde het middenveld van Standard, waardoor zijn teamgenoten aanvallend konden spelen in de wetenschap dat er dekking was. De voormalige kapitein van Charleroi scoorde zelfs een doelpunt vanop de stip als kers op de taart. Hij zal meer moeten laten zien om definitief geaccepteerd te worden, maar de nieuwe regisseur van Mircea Rednic is op de goede weg.

Aanvallende steun

Met de vijf doelpunten van Anderlecht was het moeilijk om de creatievelingen van paars-wit achterwege te laten in onze aanval. In dit spel hebben Nilson Angulo en Thorgan Hazard het uitstekend gedaan, elk op hun eigen manier. De eerste, met zijn provocerende stijl en veranderingen van tempo, bracht de verdediging van Westerlo in de war. Zijn balbehandeling was ook indrukwekkend, met een zijdezachte assist voor Tristan Degreef en een prachtige krulbal om Anderlecht weer op voorsprong te zetten.

Thorgan Hazard, die al bekritiseerd wordt, had ook honger. De drang om dingen recht te zetten stelde hem, naast zijn invloed op het spel van Sporting, in staat om tot het einde te gaan in de laatste actie met twee doelpunten. Naast de twee paars-witten staat Ryotaro Ito. De Japanner is misschien niet de nummer tien die het meeste opvalt in de Pro League, maar zijn invloed op het spel van Sint-Truiden is enorm. Op basis van zijn prestaties van vorig seizoen, besloot hij zijn sterke optreden tegen KAA Gent door de wedstrijd in blessuretijd te beslissen.

Spits

De vraag stellen "wie anders dan Adriano Bertaccini?" zou onrecht doen aan de prestaties van andere aanvallers zoals Thomas Henry, Raul Florucz, Oh Hyeon-gyu of Jelle Vossen. Maar door de wedstrijd tegen Gent helemaal open te breken nam de STVV-spits op een schitterende manier (waarschijnlijk) afscheid van Stayen... en van ons team van het weekend. Hij scoorde en was goed voor een assist.