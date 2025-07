Peter Vandenbempt stelt zich vragen bij zeer opmerkelijke beslissing van Nicky Hayen

Niet iedereen is fan van het systeem dat Nicky Hayen heeft voorgesteld omtrent de doelmannen van Club Brugge. Peter Vandenbempt vindt dat Hayen geen problemen moet zoeken waar er geen zijn.

Nicky Hayen legde uit dat er een systeem is bij Club Brugge om Simon Mignolet in doel af te wisselen met Nordin Jackers. Dit om risico's te voorkomen, maar lang niet iedereen is wild van het idee.

Peter Vandenbempt vindt het "zeer opmerkelijk", zeker nadat Mignolet een geweldige prestatie leverde tegen KRC Genk. Zonder hem zat een comeback er misschien niet meer in.

"Mignolet is met zijn 37 jaar niet meer de toekomst van Club tussen de palen en Jackers heeft de voorbije 2 jaar bewezen dat hij het potentieel heeft om dat wel te zijn. Maar om daarom de hiërarchie in vraag te stellen en eventueel op zijn kop te zetten en in september een evaluatie te maken, vind ik geen goed idee", zegt Vandenbempt volgens Sporza.

"Je creëert onrust en onzekerheid. Mignolet heeft al een paar keer aangegeven dat hij graag duidelijkheid wil. Bij mijn weten is van roteren nog geen enkele doelman beter geworden. Dat betekent niet dat Jackers niet wat meer wedstrijden kan spelen om Mignolet te ontlasten als nummer 2", gaat hij verder.

"Maar Mignolet heeft al meermaals bewezen dat hij internationale klasse heeft. Van Jackers moeten we als hij nummer 1 wordt dat nog vaststellen. Dus tenzij Mignolet komende week niet top blijkt te zijn, moet Hayen geen problemen zoeken waar er geen zijn", besluit Vandenbempt.