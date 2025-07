Concurrentie voor KAA Gent: club meldt zich voor Anderlecht-speler Mats Rits en daar zit een Belg voor iets tussen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is nog wat moeilijker geworden voor KAA Gent om Anderlecht-speler Mats Rits binnen te halen. Een andere ploeg heeft zijn interesse laten blijken.

Volgens onze informatie hebben de Buffalo's gepolst bij de entourage van Mats Rits naar interesse in een eventuele transfer maar vangen ze voorlopig bot. Bij Het Nieuwsblad laten ze weten dat verschillende clubs bij Anderlecht informatie hebben ingewonnen over de mogelijkheid om Rits te transfereren. Daar moet Gent dus bij zijn.

Volgens de krant is NAC Breda een andere club die belangstelling toont. Er wordt meteen aan toegevoegd dat een transfer van Rits naar NAC momenteel niet realistisch is. Dat lijkt ons ook. Als hij momenteel al geen oren heeft naar een verhuis naar Gent, welke reden zou hij dan hebben om wel voor NAC te gaan voetballen in Nederland?

Hoefkens geen onbekende

Bij NAC laten ze de hoop echter nog niet varen en dat heeft vooral met de trainer van de Nederlandse ploeg te maken. Dat is immers Carl Hoefkens, zowel voor Rits als voor onze competitie geen onbekende. Sinds zijn vertrek naar NAC is Hoefkens al in België komen shoppen. Dat zou Hoefkens nu dus gerust opnieuw willen doen.

Er zal echter nog heel wat overtuigingskracht nodig zijn om Rits overstag te doen gaan. Er is natuurlijk ook nog wel alle tijd om tot een akkoord te komen. De hoop in het kamp van NAC, de nummer 15 uit de Eredivisie van vorig seizoen, is dat de connectie tussen Rits en Hoefkens uit hun gezamenlijke periode bij Club Brugge voor een doorbraak zal zorgen.

Rits heeft nog één jaar contract

Het positieve nieuws voor geïnteresseerde clubs is dat Rits een speler op overschot geworden is bij Anderlecht. De Brusselaars zullen dus zeker meewerken aan een transfer als ze voor Rits nog een faire prijs kunnen krijgen. De middenvelder heeft nog één jaar contract.