Mogen de fans weer hopen? DAZN heeft duidelijke boodschap voor telecomoperatoren

DAZN is opnieuw bereid om te onderhandelen met de telecomoperatoren. De gesprekken werden onlangs zelf stopgezet door het bedrijf.

De afgelopen weken was er al heel wat te doen om DAZN. De rechtenhouder heeft nog steeds geen akkoord met de telecomoperatoren over de uitzendrechten van het Belgische voetbal, tot grote spijt van de voetbalfans.

De eerste speeldag was daardoor enkel te zien op de app van DAZN, niet op de gewone televisie. Volgens COO Jan Mosselmans was het eerste weekend van de competitie alvast een succes. Het mediabedrijf is tevreden over de kijkcijfers.

Maar belangrijker: DAZN is bereid om weer met de telecomoperatoren aan tafel te zitten. Onlangs stopte het zelf de gesprekken. "We hebben dat toen gedaan om duidelijkheid te scheppen, omdat er voor de eerste speeldag geen zicht op een deal was", zegt Mosselmans bij Het Nieuwsblad.

"Nu hopen we dat het spierballengerol zal ophouden en we in alle sereniteit de gesprekken weer kunnen aanknopen. Dat gaat stap voor stap", benadrukt Mosselmans. De fans mogen dus weer hopen op JPL op televisie.

"Maar nog eens: dat heeft niets met de cijfers te maken, want daarover zijn we zeer tevreden. We zullen ze later wel bekendmaken. Niet nu, want dan worden die altijd in de ene of andere richting gebruikt", besluit hij.