Gent en Anderlecht azen op Bertaccini, maar analist geeft tip aan andere JPL-club: "Enkel deze drie kunnen hem kopen"

Vorig seizoen was hij bijzonder goed op dreef en ook op speeldag 1 in het nieuwe seizoen maakte Adriano Bertaccini meteen opnieuw veel indruk. En dus is de vraag stilaan niet of hij vertrekt, maar wanneer. En naar wie. Diverse ploegen azen op hem, maar is dat haalbaar?

Adriano Bertaccini ligt nog tot midden 2027 onder contract bij STVV. Zijn marktwaarde bedraagt op dit moment zo'n 4,5 miljoen euro. Een koopje voor Belgische topclubs dus? Spek naar wiens bek? KAA Gent en RSC Anderlecht polsten de voorbije weken en maanden al naar hem en ook andere clubs uit het buitenland zouden wel wat zien in de spits van STVV, die ook in het nieuwe seizoen met een goal en assist al van zich liet spreken. En dus is de vraag of 4,5 miljoen euro voor hem wel zal volstaan. De speler is namelijk gegeerd wild en dus zou de prijs in het echt wel eens hoger kunnen uitvallen - mogelijk slecht nieuws voor Gent en Anderlecht. Chatelle schuift Genk naar voren Ook Thomas Chatelle ziet eigenlijk maar drie Belgische clubs valabel om voor hem te kunnen kiezen. "Als ik STVV was, zou ik mikken op een nieuw uitgaand transferrecord. Acht miljoen euro lijkt me geen overdreven prijs voor een onmiddellijk inzetbare bewezen goalgetter die het kampioenschap kent, mentaal weerbaar is én nog progressiemarge heeft." "De enige Belgische clubs die dat geld op tafel kunnen leggen zijn Club Brugge, Union en Genk. Ik weet niet of Genk nog nood heeft aan een extra spits, maar als ik Dimitri De Condé was, dan zou ik toch beginnen te twijfelen."