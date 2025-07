Plots heel veel vertrouwen na eerste speeldag in JPL: "We zullen ook dit jaar de verrassing zijn"

Dender begon aan zijn seizoen met een 0-0 gelijkspel tegen Cercle Brugge. De thuisploeg had de beste kansen, maar botste op een sterke doelman Delanghe. En dat geeft de spelers uit Denderleeuw vertrouwen. Véél vertrouwen.

Dender FCV stond vooraf in vele prognoses helemaal onderaan het klassement. Een nieuw seizoen zoals vorig jaar, toen ze met veel enthousiasme en een goede start voor een veilige jaargang zorgden? Dat zien de 'kenners' niet gebeuren.

Nuttig eerste puntje

En dus doet het eerste puntje van het seizoen tegen Cercle Brugge meteen deugd. En de manier waarop gespeeld werd zelfs misschien nog meer? "Ik ben tevreden over onze prestatie. Alleen jammer dat we geen drie punten pakten."

Aan het woord is Malcolm Viltard, die een van de draaischijven was op het middenveld. Hij zag zijn team veel kansen krijgen, maar botsen op een sublieme Delanghe - die blij is met de kansen die hij meteen kreeg.

Motivatie voor de komende wedstrijden

Rest de vraag: kan Dender op dit elan doorgaan de volgende wedstrijden? Als het van Viltard afhangt wel. Dat liet hij duidelijk weten aan Het Laatste Nieuws: "Met de mentaliteit en de werkkracht die aanwezig is, waren we vorig seizoen de verrassing en dat zullen we ook dit jaar zijn."

"Door de vele geblesseerden waren er wat twijfels. We moesten ons ook aanpassen aan een andere speelwijze. Dat is goed verlopen. Daarom was het voor ons een interessante match. Dat geeft ons de motivatie voor de komende wedstrijden."