KV Mechelen trekt volop kaart van jong talent en vervult droom jeugdproduct: "Stond jaren in den F, achter de goei goal"

Naast de inkomende transfers wil KV Mechelen zeker ook nog inzetten op jong talent van eigen bodem. Dit seizoen krijgt Ian Struyf zijn kans in de A-kern.

KV Mechelen kondigt het eerste profcontract aan voor Ian Struyf, een 17-jarige centrale verdediger. Struyf is een echt jeugdproduct. Vorig seizoen kon hij een plek bij Jong KV afdwingen en hij maakte de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee met de A-kern. Ook in de eerste competitiematch van afgelopen weekend stond hij op het wedstrijdblad.

Een grote verrassing is het dus niet dat hij voortaan permanent aansluit bij de A-kern. "We blijven onze jonge gasten kansen geven", legt sportief directeur Tom Caluwé uit op de clubsite van Malinwa. "Ian heeft een erg mooi profiel ondanks zijn jeugdige leeftijd. Het is een stevige jongen die nu al 1m90 groot is en niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk nog zal groeien."

Caluwé gelooft in jong talent Struyf

Een speler met gestalte is in een verdediging uiteraard altijd welkom. "Bovendien is hij ook gewoon goed aan de bal", gelooft Caluwé rotsvast in zijn kwaliteiten. "Bij de A-kern kan hij zich de komende jaren verder ontwikkelen. Ik kijk uit naar zijn progressie." Aan enthousiasme en gedrevenheid zal het dit jonge talent niet ontbreken.

Hij kan immers niet alleen als speler beschouwd worden maar ook nog altijd als fan. Voor zijn doorstroming naar de eerste ploeg woonde hij al menig wedstrijd bij Achter de Kazerne. "Hier heb ik jarenlang van gedroomd, en nu is het plots echt", zegt Struyf. “Ik stond jarenlang in den F achter de goei goal. En nu mag ik zelf op dat veld staan."

Jeugdproduct KVM droomt van basisplek in eerste ploeg

Als hij speelminuten krijgt, zal hij nu zelf de steun van die supporters in de rug voelen. Al zal alles natuurlijk stap per stap gebeuren. "Ik weet dat ik nog veel moet leren en ervaring moet opdoen, maar ik ga alles geven. M’n grote droom? Ooit vaste waarde worden in deze ploeg."