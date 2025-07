Lyrische commentaren over Kevin De Bruyne zijn nu al totaal niet meer te stoppen: "Hij ziet wat anderen niet zien"

Wat zijn ze in Italië blij dat ze Kevin De Bruyne mogen begroeten. De lyrische commentaren zijn nu al niet bij te houden.

Eén heerlijk hakje in een vriendschappelijke wedstrijd: meer heeft Kevin De Bruyne niet nodig gehad om Italië in vervoering te brengen. U kon al bekijken welke flits De Bruyne in huis had en hoe de actie van KDB beschreven werd als een moment van magie. Daar is het niet ondertussen niet bijgebleven in de Italiaanse media.

Er is nog tijd om helemaal onder stoom te komen. De Serie A 2025-2026 zal beginnen in het weekend van 23 en 24 augustus, een maand na de Jupiler Pro League. De Italiaanse clubs staan dus nog aan het begin van hun voorbereiding. Toch twijfelt niemand eraan dat Kevin De Bruyne Napoli heel wat kwaliteit zal kunnen bijbrengen.

Benutten van De Bruyne een noodzaak

Bij Corriere dello Sport hebben ze na zijn speelminuten in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Catanzaro genoeg gezien. "Koning Kevin speelde als een spelmaker en bracht puur voetbal in de laatste 30 meter. Het hebben van hem is een luxe, het benutten ervan is noodzakelijk", worden ze er al poëtisch van bij de Italiaanse krant.

Canale 8 omschrijft hem ondertussen als een speler 'die ziet wat anderen niet zien, terwijl hij nog maar op 50% van zijn kunnen presteert'. Dat kan ook tellen als compliment. Inmiddels heeft ook de trainer van de tegenstander zijn bewondering geuit. Als je van die persoon complimenten ontvangt, weet je dat het echt goed zit.

Ex-international Italië looft De Bruyne

Met Alberto Aquilani is dat overigens niet de eerste de beste. "Hij is al tien jaar lang een van de drie beste spelers ter wereld op zijn positie", zegt Aquilani over De Bruyne. "Zijn komst is een zegen voor het Italiaanse voetbal."