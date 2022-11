Ex-coach Debast haalt herinneringen op: "Een Rode Duivel? Nee, dat zag ik misschien niet" en "Hij was erg traag"

Op Mauve TV loopt er een reeks over de zeven Rode Duivels die ooit via Neerpede gepasseerd zijn. De trainer van de U15, Benoit Haegeman, vertelt over Zeno Debast, die hij nog onder zijn hoede had.

Benoit Haegeman ontdekte Zeno Debast toen hij bij de U15 arriveerde in het midden van een solide generatie: "Het was een heel, heel goed team met Mario Stroeykens, Romeo Lavia, Nils De Wilde, Zeno. We wonnen de KDB Cup en Zeno was keizerlijk tijdens dat toernooi, heel clean aan de bal, met een heel goed herstel. Zoals vandaag", herinnert de U15-coach zich.

Debast wilde echter geen verdediger zijn. "Mijn eerste herinneringen aan Zeno zijn dat hij... erg traag was! (lacht). Hij wilde op het middenveld spelen, maar had het echt moeilijk in de eerste meters. Dus besloten we hem achterin te zetten", onthult Haegeman. "In Neerpede dromen alle jongeren ervan om een ​​Nr.10, Nr.7, Nr.11 te zijn. Niemand beweert een centrale verdediger te zijn."

"Maar als je ze vraagt ​​of ze liever een prof willen zijn op deze positie of Nr.10 in de lagere divisies kiezen ze allemaal voor de profcarrière. Ik ben erg blij om te zien wat hij nu op die positie doet. Hij had een uitstekende techniek, rechtervoet, linkervoet... Maar of ik hem als Rode Duivel zag? Misschien niet. Ik ga niet zeggen dat ik verrast ben, maar ik zou er geen gekke weddenschap over hebben gedaan. Er waren zoveel getalenteerde spelers in die generatie."

Hij staat nu op het punt zijn debuut te maken op een WK. "Ik zou willen dat hij daar speelde, een minuut zou al prachtig zijn. Ik weet niet of hij zal starten. Natuurlijk gaat alle eer naar hem, maar ik ben er trots op een beetje te hebben bijgedragen. Ik wens hem het beste, een geweldige ervaring en ik hoop ook voor de club dat hij nog sterke terugkomt."