Herman Brusselmans ziet opvallend verschil tussen fans van Rode Duivels en Oranje

Herman Brusselmans volgde het duel van de Rode Duivels in de studio's van de Nederlandse openbare omroep NOS.

Herman Brusselmans heeft de nodige sympathie voor Oranje, maar dat is in België wel eventjes anders, zo stelt de schrijver.

“Het probleem in België is dat heel veel Belgen, de man in de straat zeg maar, tegen Nederland is. Als Nederland speelt dan willen de meeste Belgen dat Nederland verliest”, klinkt het. “Terwijl het in Nederland zo goed als omgekeerd is. Als België speelt willen de Nederlanders dat België wint, maar ikzelf ben een enorme ‘Nederlandofiel’, al heel lang.”

De vriendin van Brusselmans is van Amsterdam, waardoor hij vaak in Nederland vertoeft. “Maar sowieso vind ik Nederland fantastisch en ik supporterde zelf voor Nederland als België ook meedoet. Er zijn nu twee ploegen die van mij wereldkampioen mogen worden: Nederland, omdat ze de beste ploeg hebben en België, omdat ze nu eenmaal België zijn. Maar Nederland heeft een betere ploeg.”