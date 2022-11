Vlaamse scholen proberen leerlingen weg te houden van WK voetbal

Een WK dat bezig is en studenten die richting examens gaan. Het is geen goede combinatie, dat werd in het verleden al meermaals bewezen.

Door het tijdsverschil met Qatar worden er nu ook heel wat wedstrijden overdag afgewerkt, terwijl de leerlingen nog op school les moeten volgen. Sommige scholen kiezen ervoor om streamingswebsites zoals Sporza op het netwerk van de school te blokkeren, zodat leerlingen geen voetbal kijken. Andere scholen reageren pas als leerlingen aan het kijken zijn. “Als iemand op zijn smartphone naar een match kijkt, wordt die voor de rest van de dag afgenomen”, zegt directeur Pieter Vyncke van het Sint-Bernarduscollege in Oudenaarde aan Het Nieuwsblad. “We zitten dicht bij de examens, ze moeten met de leerstof bezig zijn.”