Jan Vertonghen na nederlaag tegen Marokko: "Heb zoveel dingen die door mijn hoofd gaan die ik beter niet zeg"

België verloor met 0-2 van Marokko terwijl de verdediging minder in verlegenheid werd gebracht dan tegen Canada.

Vertonghen reageerde na de match bij Sporza na het verlies tegen Marokko. "We creëren niet veel, ik denk op zich dat we goed stonden, want we geven niet veel weg. Alleen twee keer een identieke goal, twee keer een spelhervatting aan de eerste paal. Die bal mag daar nooit in. De eerste keer hadden we nog geluk, de tweede keer niet."

Vertonghen leek ook emotioneel na het verlies. "Ik heb zo veel dingen die door mijn hoofd gaan momenteel die ik beter niet zeg, toch niet buitenkamers. Het is heel frustrerend. De eerste wedstrijd was niet goed en komen we goed weg met 1-0 en vandaag niet, we creëren geen enkele kans."

"We kwamen goed weg na de eerste wedstrijd en dachten we dat het alleen maar beter zou gaan en we ons zouden kwalificeren voor de volgende ronde. Nu hebben we een moeilijke laatste wedstrijd waar alles op het spel zal staan. De kwaliteit in de groep is er zeker", bleef Vertonghen toch nog strijdvaardig.