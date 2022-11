Yves Vanderhaeghe ziet Martinez aanblijven als bondscoach: "Als men echt wil, betaalt men toch"

Er kwam de voorbije tijd heel wat kritiek op de positie van bondscoach Roberto Martinez. Volgens Yves Vanderhaeghe is de kans heel groot dat hij aanblijft.

Volgens Vanderhaeghe moet er positief gekeken worden op de periode van Martinez. “Of zijn contract moet verlengd worden, weet ik ook niet goed. Daar zullen de resultaten over beslissen, zeker. En uiteindelijk heb je dat als coach toch niet in de hand, ik spreek uit ervaring”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

Er werd dan misschien geen prijs gepakt, maar de vooruitgang is duidelijk. “Hij heeft in elk geval veel verdiensten, heeft alles rond de nationale ploegen geprofessionaliseerd, het trainersdiploma opgewaardeerd, toont interesse in de jeugdopleidingen… En al luidt de kritiek op zijn prestaties met de nationale ploeg dat hij te behoudsgezind is, we stonden wel bijna vier jaar lang eerste op de FIFA-ranking.”

Wellicht blijft Martinez dan ook bondscoach. “Het zou kunnen dat hij alleen betaalbaar is als hij de job van bondscoach blijft combineren met die van technisch directeur. Maar als men je echt wil, betaalt men toch.”