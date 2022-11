Jan Ceulemans vraagt enkele nieuwe wissels in elftal tegen Kroatië

Roteren, de kans is groot dat het voor een nieuwe dynamiek zorgt. Dat is alvast de mening van Jan Ceulemans.

Volgens Jan Ceulemans kunnen enkele nieuwe wijzigingen in het basiselftal van de Rode Duivels voor wonderen zorgen. Want dat is precies wat er nodig zal zijn.

“Ik zou sowieso riskeren om Romelu Lukaku te zetten. In zijn korte invalbeurt tegen Marokko kon hij niet veel verwezenlijken, maar de omstandigheden waren moeilijk. Ook al is Romelu nog geen honderd procent, tegenstanders hebben schrik van hem en hij weegt op een verdediging”, zegt Ceulemans aan Het Nieuwsblad.

En over nog eentje is Ceulemans zeker. “Ook Leandro Trossard zou ik zeker zetten. Hij is dribbelvaardig, het swingt bij hem, en laat het ons nu net ontbreken aan spelers die een actie kunnen maken. Voorts is het nu aan de grote spelers om op te staan, zoals dat destijds in Mexico ook gebeurde.”

Ceulemans schrok ook van KDB. “Ik kijk dan in eerste instantie naar Kevin De Bruyne. Hij moet nu de kar trekken. Het verwonderde mij dat hij tegen Canada en Marokko niet zijn gebruikelijke niveau haalde.”