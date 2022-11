Kroatische bondscoach verwacht nog sterke Rode Duivels: "Verwacht dat ze donderdag beter spelen"

België moet het afmaken tegen Kroatië.

België staat er momenteel het slechts voor van de drie die nog kunnen doorstoten in hun groep. De Duivels moeten winnen tegen Kroatië om nog naar de achtste finales te gaan, of het moet al rekenen op een zware nederlaag van Marokko tegen Canada.

De Kroatische bondscoach Dalic denkt dat zijn ploeg het nog moeilijk zal krijgen. "We weten dat België nog steeds een goede ploeg is. Ik ken de Rode Duivels heel goed, ze zijn heel ervaren en kunnen ons problemen bezorgen."

Dalic is ook verrast over het niveau van de Rode Duivels in hun vorige matchen. "Vooral tegen Canada. Ze begonnen helemaal niet goed aan de wedstrijd en toen wisten ze te winnen dankzij het collectief. Tegen Marokko misten ze enkele kansen en waren ze niet gelukkig. Maar ik verwacht dat ze donderdag beter spelen dan dat."