René Vandereycken kijkt naar Kevin De Bruyne: "Het moet frustrerend zijn"

De Rode Duivels gingen kopje onder tegen Marokko op het WK in Qatar. Ook Kevin De Bruyne had het bijzonder moeilijk.

Zelfs Kevin De Bruyne slaagde er niet in zijn stempel op de wedstrijd te drukken. “Het moet frustrerend zijn voor Kevin De Bruyne, die bij de Rode Duivels veel minder wordt aangespeeld dan bij Manchester City”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

“Daar kan hij zijn momenten kiezen, de ene keer de bal simpel afspelen, de andere keer voor een beslissende actie of pass gaan. Bij België moet hij - omdat hij veel minder vaak hoog op het veld wordt aangespeeld - het bijna altijd proberen te forceren.”

En wat volgt lijkt de moeilijkste opdracht van allemaal. “Bovendien heeft hij te weinig bewegende spelers voor zich om assists te geven. We zitten nu in de situatie dat we na twee prestaties die niet overtuigden moeten winnen van de sterkste tegenstander in onze poule. Qua ploeg is Kroatië beter dan dit België.”