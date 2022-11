Aftredend Juventus-preses legt beslissing uit, maar zijn verklaring is wel iets anders dan wat er roert: "De eenheid was weg"

De complete clubleiding van Juventus stapte maandagavond op. President Andrea Agnelli heeft in een brief aan het personeel de opmerkelijke stap uitgelegd.

Volgens Italiaanse media heeft de beslissing van de clubleiding te maken met het onderzoek naar valsheid in geschrifte en fraude. De rechtbank van Turijn verdenkt Juve ervan in de jaren 2019, 2020 en 2021 te hebben gesjoemeld met de boekhouding.

Agnelli wijst niet naar deze zaak als reden voor het vertrek. "Als het team geen eenheid meer is, dan biedt dat de kans aan tegenstanders om je pijn te doen en dat kan fataal zijn", schrijft de afgetreden president aan het Juventus-personeel. "Op dat moment moet je scherp van geest zijn om de schade te beperken. We staan voor een delicaat moment als club en de eenheid is verdwenen. Het is beter om samen te gaan om een nieuw team de kans te geven de wedstrijd een andere wending te geven."

Aangezien de nieuwe leiding pas op 18 januari kan aangesteld worden, heeft de Oude Dame ook een probleem op de transfermarkt, want er kunnen geen beslissingen genomen worden tot dan.