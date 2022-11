📷 Voormalig international maakt debuut als hoofdcoach in Championship

Het is de eerste keer in zijn carrière dat Touré hoofdcoach was. De 41-jarige Ivoriaan tekende een contract voor de komende 3,5 seizoenen.

Hij volgt Leam Richardson op en moet de ploeg weghouden van degradatie. Momenteel staat het in de gevarenzone.

Touré werkte tot nu toe in de staff van Leicester City. Daarvoor was hij aan de slag bij Celtic Glasgow. Hij speelde als verdediger onder andere bij Man City, Liverpool en Arsenal en heeft ook 120 caps.

✍🏼 We are delighted to confirm the appointment of Kolo Touré as the Club's new First Team Manager!



Welcome to Wigan, Kolo 💙#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE