Franky Van der Elst duidelijk: "Martinez moet De Bruyne dat idee geven"

Kevin De Bruyne was tegen Canada en Marokko maar een schim van zichzelf. Enkel Roberto Martinez kan dat oplossen.

Het was een zielig zicht om een speler als Kevin De Bruyne te zien sukkelen bij de Rode Duivels. “Dat weegt, hè, als de ster met een lang gezicht aan tafel zit en niet veel zegt. Spelers die dicht bij hen staan, voelen dat ook en dat beïnvloedt de groepsdynamiek”, zegt Franky Van der Elst aan Het Nieuwsblad.

De mogelijke terugkomst van Romelu Lukaku in het team kan wel wat oplossen. “Dat is wel een persoonlijkheid, ja. Dat gaat een boost geven. Maar de vraag blijft of de ploeg in deze omstandigheden het spel niet één, maar twee niveaus kan opkrikken tegen een héél goed Kroatië.”

Er zal immers veel meer nodig zijn dan enkel Big Rom. “In principe heeft De Bruyne daar de kwaliteit voor, maar veel zal ook afhangen van de veranderingen die Martinez zal doorvoeren, de nieuwe impulsen die hij geeft. Hij moet ervoor zorgen dat De Bruyne nog voor de match begint het idee heeft dat we dit gaan redden.”