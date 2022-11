Roberto Martinez over mogelijke basisplaats Romelu Lukaku tegen Kroatië: "Dat is nog onzeker"

Of de spits zal starten tegen Kroatië is nog altijd niet duidelijk.

Romelu Lukaku viel zondag zo'n tien minuten in tegen Marokko. Dat was sneller dan verwacht want normaal was Lukaku was maar voorzien voor de derde groepsmatch tegen Kroatië.

Donderdag is het zover, maar of Lukaku effectief zal starten tegen Kroatië is nog niet zeker, dat zei bondscoach Roberto Martinez op zijn persconferentie. "Lukaku is een belangrijke speler in onze ploeg, zeker in de zone van de waarheid. Als hij in de spits staat, kunnen we als ploeg zeer direct voetbal spelen."

"Daarnaast is hij ook een leidersfiguur in onze ploeg. Of hij morgen zal starten? Dat is nog onzeker." Mogelijk wil de bondscoach dus wat mist spuien en niet te veel prijsgeven aan de Kroaten.