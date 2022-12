🎥 Zwaar gefrustreerde Lukaku mept dugout volledig kapot met één vuistslag

Romelu Lukaku zal de eerste dagen niet aanspreekbaar zijn, daar zijn we vrij zeker van. De winnaar in hem zal zwaar ontgoocheld zijn na die gemiste kansen. Maar er is ook frustratie en die kwam tot uiting na de match. De eerste de beste dugout die zijn pad kruiste, moest het ontgelden.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur