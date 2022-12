Deense coach trekt nog geen conclusies na erbarmelijk WK, bond wel

Denemarken werd woensdag roemloos uitgeschakeld op het WK. Trainer Kasper Hjulmand weet nog niet wat hij zal doen.

Denemarken verloor met 1-0 van Australië en is daarmee uitgeschakeld op het WK. “Dit is niet het moment om conclusies te trekken”, vertelde Hjulmand achteraf. “Ik heb nog geen beslissing genomen.”

Hij vindt wel dat hij het beter had moeten doen en voelt zich ook honderd procent verantwoordelijk voor het resultaat. De Deense bond wil in ieder geval met hem doorgaan tot na het EK van 2024.

“We zijn erg blij met Kasper en we denken dat hij veel kan bijdragen om het team vooruit te helpen”, zei sportief directeur Peter Möller. “Als sportief directeur draag ook ik de verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk ook mijn schuld dat we het op dit WK niet goed genoeg hebben gedaan.”

“Op negen dagen tijd verliezen we hier twee matchen en spelen we één keer gelijk. Maar er is geen reden tot paniek. Wat we voor dit WK lieten zien, was wel heel erg goed en op die weg willen we doorgaan.”