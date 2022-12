Vader Thibaut Courtois duidelijk: "Journalist van L'Equipe bedanken"

Deze week was het bijzonder rustig rond de Rode Duivels. De wind was helemaal gaan liggen.

De grote miserie begon na de match tegen Marokko. De Franse sportkrant L’Equipe had het over onenigheden in de spelersgroep van de Rode Duivels, waarbij Romelu Lukaku moest ingrijpen.

Uit de lucht gegrepen, maar uiteindelijk heeft het de Belgische ploeg wel geholpen. “Ik weet niet of dat voor extra motivatie zorgt, maar het heeft sowieso de eenheid versterkt”, zegt Thierry Courtois, vader van Thibaut Courtois, bij Sporza.

“Deze groep Rode Duivels waren altijd vrienden, maar door wat er gebeurd is, is er wel een gesprek op gang gekomen. Dat is een stimulans, waar we de Franse journalist later misschien voor moeten bedanken.”

Vooral dat we niet afhankelijk zijn van een ander resultaat is nu belangrijk. “Kijk, ze hebben nog altijd alles in handen. Thibaut heeft het volgens mij tot nu goed gedaan. Hij heeft de ploeg rechtgehouden tegen Canada en is een beetje in de steek gelaten tegen Marokko. Daardoor kwam er wat kritiek, maar als je de beelden herbekijkt, mag de bal nooit de verdedigers in de eerste zone voorbijgaan.”