Analisten vol lof over 19-jarige Engelsman, zeker in zijn thuisland gaan ze los: "Sensationeel, hij is leider van de ploeg"

Een 19-jarige Engelsman behoorde opnieuw tot de uitblinker bij 'The Three Lions'. Lovende analisten strooien dan ook met complimenten.

Jude Bellingham is uiteraard de speler waar het over gaat. Met een assist en een pré-assist wees de speler van Borussia Dortmund de Engelsen de weg in wat op dat moment een moeilijke partij was tegen Senegal. Mede dankzij zijn inbreng liep het in de tweede helft veel vlotter.

Gary Lineker was alvast volop aan het genieten. "Hemel, wat is Jude Bellingham ongelooflijk goed. Hij is de leider van deze ploeg. Zijn ouders moeten zo trots zijn op hem. Love him", schreef de voormalige aanvaller op zijn Twitteraccount in de loop Engeland - Senegal. Op dat moment moest de 2-0 nog volgen.

Goodness me, @BellinghamJude is unbelievably good. He’s the leader in this team. His parents must be so proud. Love him. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) December 4, 2022

"Opnieuw sensationeel van Bellingham, hij doet alles", ging de lofzang maar verder. Ook Rio Ferdinand is overigens laaiend enthousiast. "Bellingham is top", staat in een veelzeggende tweet van de Manchester United-legende.

Sensational from @BellinghamJude again, he does everything, and @HKane gets his first goal of the tournament. Happy days. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) December 4, 2022

Het is weliswaar niet enkel in Engeland dat de youngster kan bekoren. Ook Franky van der Elst zag dat het doelpunt op slag van rust van Kane in grote mate aan Bellingham te danken was.