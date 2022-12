Geen debriefing morgen over WK door Peter Bossaert, Raad van Bestuur over opvolger Martinez wordt verschoven

Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond, zou morgen normaal gezien een debriefing van het WK geven in Tubeke. Dat zou gebeuren nadat de Raad van Bestuur was samengekomen. Maar die gaat nu niet door en de persconferentie wordt dus ook verschoven.

"Gezien de Raad van Bestuur van de KBVB morgen om praktische reden niet kan doorgaan wegens de onbeschikbaarheid van een aantal bestuurders, zal ook de geplande persconferentie van morgen 14.30 worden uitgesteld. Een nieuwe datum zal zo snel mogelijk worden meegedeeld", klinkt het in een mededeling.

Bossaert moest op die Raad van Bestuur uitleg komen geven over het vertrek van Roberto Martinez en het ontbreken van een Plan B. Binnen de Raad van Bestuur was er onvrede over hoe het allemaal verlopen is.