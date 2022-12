Harry Kane moet dringend in gang schieten bij Engeland: "Grootste aantal doelpunten in groepsfase"

Voor de bookmakers was hij de favoriet om topschutter te worden op het WK in Qatar, maar voorlopig staat hij nog altijd droog.

De spits van Tottenham kon in Qatar nog geen enkel doelpunt scoren. Tegen Senegal zou daar vandaag wel eens verandering in kunnen komen. “Natuurlijk had ik hier liever met twee of drie doelpunten achter mijn naam gezeten”, vertelde Kane op de persconferentie van de Engelse ploeg. “Maar ik voel me goed en ben blij dat we in de knock-outfase zitten.”

Zijn matchen in de groepsfase waren best ok, zo oordeelt hij zelf. “Zelf vind ik dat ik goed gepeeld heb, maar als spits word je natuurlijk op goals afgerekend. Ik blijf er kalm onder, blijf mijn best doen voor het team en hopelijk komt tegen Senegal dan dat doelpunt.”

Tegen de Afrikaanse kampioen wordt het een grote test, maar Engeland draait op volle toeren. “Ik heb dan zelf wel niet gescoord, maar we maakten wel het grootste aantal doelpunten in de groepsfase (negen) en we kregen er maar twee tegen. Al komt het er in de groepsfase alleen op aan door te stoten, we zijn heel goed bezig. Nu begint een nieuwe competitie en moeten we klaar zijn voor alles wat op ons afkomt.”