Marc Wilmots naar Jesse De Preter over Martinez: "Stop met zeveren"

Jesse De Preter, de zaakwaarnemer van Roberto Martinez, kwam de voorbije dagen uitgebreid aan het woord in alle kranten.

Marc Wilmots kan er duidelijk niet mee om. “Ik hoorde De Preter ook zeggen dat Martinez de voetbalbond uit de prehistorie heeft gehaald en naar de 21ste eeuw heeft gebracht. Stop met zeveren. Hoe kun je zoiets beweren?”, vraag Wilmots zich af in Het Nieuwsblad.

Volgens Wilmots was alles veel vroeger al in gang gezet. “De professionalisering is in 2011 ingezet toen Steven Martens CEO werd. Als bondscoach heb ik vervolgens de organisatie rond de nationale ploeg op het niveau helpen brengen van clubs als Manchester City en United. We hebben alles beter gemaakt.”

Sinds de komst van Martinez in 2016 is er volgens Wilmots bitter weinig van resultaat en progressie geboekt. “Zes toernooien heeft hij de kans gekregen. In de Nations League haalden we één keer op drie de Final Four, waarin we vierde werden.”

“En op de WK’s en EK’s gingen we van een halve finale naar een kwartfinale naar een uitschakeling in de poules. Met spelers die almaar meer ervaring hadden en zelfs meedongen naar de Gouden Bal had iedereen daar toch meer van verwacht.”