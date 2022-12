Brazilië kan weer rekenen op een fitte Neymar voor achtste finale tegen Zuid-Korea

Zuid-Korea lijkt een hapklare brok voor Brazilië.

Zuid-Korea kon zich maar op het nippertje plaatsen voor de achtste finale door te winnen van Portugal en dankzij meer gemaakte goals dan Uruguay. Daardoor geen Zuid-Amerikaans burenduel in de achtste finale, wel Brazilie tegen Zuid-Korea.

Zuid-Korea haalt voor de derde keer de achtste finale, de laatste keer was in 2010. In 2002, in eigen land (en Japan), werd het vierde. Zuid-Korea ziet ook Neymar terugkeren bij Brazilië, hij blesseerde zich in de eerste groepsmatch tegen Servië.

"Het komt niet gelegen. We zouden liever tegen Brazilië spelen zonder Neymar", zei de Zuid-Koreaanse bondscoach Bento op zijn persconferentie. "Als hij speelt, zullen we de beste tactiek kiezen om de Brazilianen, een geweldig team vol enorme talenten, te bekampen."

Brazilië is blij dat Neymar terug is, want het kampt nog met wat blessures. Gabriel Jesus en Alex Telles zullen al niet meer spelen op dit WK en ook Alex Sandro, de enige overgebleven linksachter, en Danilo zijn onzeker.

Veel kans wordt er Zuid-Korea niet toegelicht, wat een overwinning van hen levert een odds van 13 op. Ook bij een gelijkspel is er een odds van 6. Een overwinning van Brazilië is goed voor een odds van 1,30.