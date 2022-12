Gareth Southgate met Engeland tegen Frankrijk: "Geweldige wedstrijd om te spelen"

Engeland moet het in de kwartfinale van het WK in Qatar opnemen tegen Frankrijk. Bondscoach Gareth Southgate wikt en weegt.

Ondanks geen gemakkelijk eerste half uur kon Engeland vlot afstand nemen van Senegal. Het werd uiteindelijk 3-0 voor de troepen van bondscoach Gareth Southgate.

Met ook het eerste doelpunt van Harry Kane op dit WK. “Als een spits niet scoort zit dat altijd in zijn achterhoofd”, zei Southgate op zijn persconferentie. “Zijn precieze afwerking zal hem goed doen. Het goede is dat meerdere spelers bij ons kunnen scoren en dat we dus niet afhankelijk zijn van één speler.”

Volgende opdracht in de kwartfinales is het Frankrijk van Kylian Mbappé. “Frankrijk zal onze grootste test zijn. Ze zijn de wereldkampioen, hebben ongelooflijk veel talent met uitstekende spelers. Het is erg moeilijk om tegen hen te spelen en te scoren. Het wordt een grote uitdaging en een geweldige wedstrijd om te spelen, met een grote historische rivaliteit die geweldige wedstrijden heeft opgeleverd.”