OFFICIEEL Scheidsrechters in Nederland stoppen met uitleg op televisie

De scheidsrechters in het Nederlandse profvoetbal zullen op televisie geen uitleg meer geven over de genomen beslissingen.

De voorbije jaren gaven scheidsrechter op de Nederlandse televisie uitleg waarom ze een bepaalde beslissing genomen hadden. Dat wordt nu door de KNVB geschrapt.

De Nederlandse voetbalbond heeft de clubs en zenders ESPN en NOS daarover vandaag geïnformeerd. Daarmee voert het de richtlijnen van UEFA en FIFA door.

De Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük had enkele dagen geleden al laten weten dat dit niet meer zou gebeuren en bij deze is het nu ook officieel.

“In Nederland is het best uniek dat we na afloop voor de camera komen. Vaak alleen als het negatief is. Na een discutabel moment hoor je 5 minuten na de wedstrijd geklop op de deur. Dan is het een commentator of verslaggever die zegt: kom je zo sorry zeggen? Het is altijd negatief”, zei hij toen.