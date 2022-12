Chris Van Puyvelde na het vertrek van Roberto Martinez bij de Rode Duivels: "Ik denk dat de bond het best zo aanpakt"

Roberto Martinez kondigde meteen na de WK-wedstrijd tegen Kroatië zijn afscheid aan. Daardoor moet de bond op zoek naar een nieuwe bondscoach en een nieuwe technisch directeur.

Chris Van Puyvelde was 3 jaar lang technisch directeur van de Belgische voetbalbond (KBVB). Eind 2018 vertrok hij er, maar hij was verantwoordelijk voor de komst van Roberto Martinez als bondscoach. Ook nam Martinez na het vertrek van Van Puyvelde de taken als technisch directeur op zich.

Na de laatste WK-match kondigde Martinez zijn vertrek aan. Zo moet de KBVB op zoek naar een nieuwe bondscoach en een nieuwe technisch directeur. "Ik zou eerst de vacature van technisch directeur opvullen", aldus Van Puyvelde bij Sporza. "Zo kan er een sportieve lijn uitgetekend worden."

"Daarna kunnen mensen die voetbal vanuit verschillende hoeken benaderen, op zoek gaan naar een nieuwe bondscoach. Wij deden dat in het verleden met Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat. Ik denk dat de KBVB het best opnieuw zo aanpakt", besloot Van Puyvelde.