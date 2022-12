Is dit de Rode Duivel die gelekt heeft? "De journalist die het opstootje naar buiten bracht is al héél lang zijn familiejournalist"

Het WK van de Rode Duivels was er eentje om snel te vergeten. Ondertussen blijft het zogenaamde opstootje nazinderen. En wie heeft er nu eigenlijk gelekt naar de pers?

Het was L’Equipe die met het verhaal naar buiten kwam. “Voor alle duidelijk: de Franse krant heeft nooit gezegd dat er gevochten is geweest. Zo werd het in de Vlaamse kranten geïnterpreteerd. Al is er wel een hoog oplopende woordenwisseling geweest tussen Eden Hazard en Jan Vertonghen.”

De woorden zijn van Hans Vandeweghe in De Morgen. Meer zelfs: de journalist meent te weten wie gelekt heeft naar de pers. “De man die het naar buiten heeft gebracht is al sinds de tijd van Lille OSC de familiejournalist van Hazard. Die journalist is overigens van mening dat het niet nodig is om te ontkennen dat de woordenwisseling effectief heeft plaatsgevonden.”