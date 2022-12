'Club Brugge blijft gouden zaken doen: winst vorig seizoen nog eens twee miljoen groter dan seizoen voordien'

Club Brugge doet de laatste jaren zowel sportief als financieel gouden zaken. Die twee facetten versterken mekaar en zo komt de positie van blauw-zwart aan de top van het Belgische voetbal nog niet meteen in het gedrang.

De voorbije successeizoenen hebben Club Brugge geen windeieren gelegd. Het Nieuwsblad heeft vernomen dat de landskampioen in het seizoen 2021-2022 liefst 4,1 miljoen euro winst heeft gemaakt; Dat is ruim twee miljoen meer dan in het seizoen voordien, toen de winst 1,9 miljoen euro bedroeg. Ook al niet slecht.

Nochtans stegen de kosten, onder meer door hogere lonen en een kampioenenpremie, naar een bedrag van 41 miljoen euro. Dat wordt ruimschoots gecompenseerd door een record aan stijging van de bedrijfsopbrengsten. Er is ook meer dan voldoende eigen vermogen.

Financieel rapport volgend jaar nu al veelbelovend

Dat bedraagt na het afsluiten van het boekjaar 70,2 miljoen, terwijl dat het seizoen voordien 46 miljoen was. De transfer van Charles De Ketelaere naar AC Milan is in deze cijfers nog niet inbegrepen. Daarnaast is er uiteraard nog de kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League. Grote kans dus dat Club Brugge ook volgend jaar een fraai financieel rapport zal kunnen voorleggen.