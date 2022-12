De kritiek deed hem meer pijn dan hij toegaf toen Eden Hazard alles op een rijtje zette na dit WK

Het afscheid van Eden Hazard van de Rode Duivels op zijn 31ste doet de voetbalfan pijn. De Eden Hazard van zijn beste jaren was een streling voor het oog. Een man die één was met de bal aan zijn voet. Maar wat deed hem deze beslissing nu nemen?

Eerst en vooral: Hazard beseft ook dat hij zijn vorm van 2018 nooit meer gaat halen. Zijn enkelblessure en zijn daaropvolgende heel moeilijke jaren bij Real Madrid hebben de flow gebroken en die jaren gaat hij nooit meer ophalen, beseft hij nu. Hazard is zelfbewust genoeg om te beseffen dat hij niet meer die speler is. En dat hij zich moet concentreren op nog een paar goeie jaren bij (een andere) club.

Wat gaat er gebeuren onder de nieuwe bondscoach? Ging die de beslissing voor hem nemen? Dan liever de eer aan zichzelf houden en kiezen voor 100 procent focus op clubvoetbal. Want zo'n tripjes met de Rode Duivels naar bijvoorbeeld Azerbeidzjan (die in de EK-voorrondepoule van België zitten) zouden hem nog extra belasten.

Plezier

Maar ook... de kritiek voorafgaand op dit toernooi heeft hem pijn gedaan. Meer dan hij zelf toegaf. "Ik heb 15 jaar alles gedaan voor de nationale ploeg", zei hij voor het WK toen hem gevraagd werd of niet Trossard in zijn plaats moest starten. Dat het legitieme vraag was, gaf hij zelf ook wel toe. Maar dat ze aan hem gevraagd werd - hij die de Belgen zoveel mooie momenten bezorgde - had hij ook liever niet gehad.

Iets meer respect voor zijn carrière. Ook topvoetballers krijgen mee wat er op sociale media en kranten over hen verteld wordt. Dat hij nog een paar jaar zou moeten roedelopen als hij niet bracht wat hij eerder bracht, dat zag hij niet meer zitten. Zo zit Eden nu eenmaal in elkaar: als 't niet meer plezant is, hoeft het ook niet meer.

Hazard gaat graag met de lach door het leven. En die was grotendeels verdwenen bij de Rode Duivels. Hij grapte nog altijd, maar hij legde zichzelf te veel druk op. En de beste Eden zie je nu eenmaal pas als hij er zelf plezier aan beleeft. Als dat er niet meer is, kan hij zichzelf ook niet opladen om er nog een keer aan te beginnen.