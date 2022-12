Georges Leekens over afscheid van Eden Hazard: "Hoop dat anderen zijn voorbeeld niet volgen"

Eden Hazard maakte woensdagochtend bekend dat hij afscheid neemt van de Rode Duivels. Georges Leekens vindt het bijzonder jammer.

Op je 31ste afscheid nemen van internationaal voetbal, dat vindt Georges Leekens die Hazard liet openbloeien bij de Rode Duivels, wel erg vroeg.

Al zag Leekens ook dat de kritiek hem zwaar viel. “Voor de start van het WK riep iedereen dat zijn tijd voorbij was en dat Trossard op zijn plaats moest spelen. Hij deed alsof het hem niet raakte, maar ik ken hem. Dat heeft hem ongetwijfeld veel pijn gedaan”, zegt Leekens in Gazet van Antwerpen.

Het ontbreken van de steun van het publiek was voor Hazard fataal. “Ik kan alleen maar hopen dat het geen emotionele beslissing geweest is. Dat hij er goed over gepraat heeft met zijn familie. En ik hoop ook dat de anderen zijn voorbeeld niet gaan volgen.”

Want Leekens houdt zijn hart vast voor andere afhakers. “Zeker niet Kevin De Bruyne – ook nog maar 31. We hebben namelijk nog altijd ervaren trekkers nodig in de ploeg.”