📷 Eden Hazard "viert een geweldige internationale carrière" in New York

Eden Hazard stopte zijn interlandcarrière. Afgelopen nacht werd hij al in New York gespot.

Op Instagram kondigde Eden Hazard zijn afscheid bij de nationale ploeg aan. De kapitein van de Rode Duivels zal geen enkele interland meer spelen.

Afgelopen nacht werd Hazard dan weer in New York gespot. Hij woonde de wedstrijd tussen de New York Knicks en de Atlanta Hawks bij. De Knicks zijn zijn favoriete NBA-team.

Hazard was in de Madison Square Guarden getuige van een zege van de Knicks. Na de wedstrijd poseerde Hazard nog met een shirt van Walt Frazier, een levende legende van de Knicks die het team zijn enige 2 titels bezorgde.