Kritiek op WK-topman na reactie op overlijden van arbeidsmigrant: "De dood is een natuurlijk deel van het leven"

De omstandigheden voor arbeidsmigranten bij de bouw van de stadions voor het WK in Qatar is al een veelbesproken thema geweest. Het is nu weer actueel nadat de FIFA zijn medeleven betuigde bij de dood van één van die arbeiders.

Nasser Al Khater, de CEO van het WK voetbal, werd naar het voorval gevraagd door BBC en AP. "We zitten in het midden van een succesvol WK. Is dit iets waar je nu over wil praten? Dood is een natuurlijk deel van het leven, of het nu op je werk is of in je slaap."

Zijn eerste woorden getuigden niet bepaald van empathie. Nadien toonde Al Khater wel meer medeleven. "Een arbeider is gestorven. Het is jammer dat dit gebeurd is. Onze deelneming gaat naar zijn familie. Wanneer een fataal incident gebeurt, onderzoeken we dat en gaan we op zoek naar een verklaring. Maar het is vreemd dat je eerste vraag hierover gaat."

Vals narratief

Het fake news over dit thema wordt nog eens bekritiseerd. "De dood van arbeiders is een groot thema geweest tijdens dit WK. Alles wat hierover gezegd is, was volledig fout. Deze negativiteit is iets waar we mee zijn geconfronteerd. We zijn een beetje ontgoocheld dat journalisten zijn meegegaan in dit valse narratief. Veel journalisten moeten zichzelf in vraag stellen en zich afvragen waarom ze het hier al zo lang over hebben."

Zijn reactie leverde Al Khater wel zelf al kritiek op. Human Rights Watch-woordvoerder Rothna Begum liet zich erover uit bij BBC. "De commentaren van de Qatari official getuigt van een ongevoelige minachting voor de arbeidsmigrant die overleden is. Zijn statement dat dood nu eenmaal plaatsvindt en het natuurlijk is, negeert de waarheid vele overlijdens van arbeidsmigranten vermijdbaar was."