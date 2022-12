Advocaat Martinez: "Zeker dat er vanuit spelersgroep gelekt is - kunnen sommigen nog in spiegel kijken?"

Roberto Martinez is niet langer bondscoach van België. Die beslissing maakte hij na de WK-exit bekend. Ook een aantal spelers hebben daarbij toch wel wat boter op het hoofd, meent de advocaat van de bondscoach.

Jesse De Preter is nog eens teruggekomen op een aantal zaken, nu Roberto Martinez niet langer bondscoach is van de Rode Duivels. Daarbij is hij ook kritisch voor de spelers.

"Hoeveel van die gasten hebben ook al een internationale prijs gewónnen? Thibaut Courtois de Champions League. Eden Hazard de Europa League. That's it.", vraagt hij zich af in Het Laatste Nieuws.

Sfeer

"Martinez heeft het ook al aangehaald in zijn sollicitatiegesprek met Bart Verhaeghe in 2016. Belgen zijn bescheiden. Onder druk moet je net beter presteren dan bezwijken. Die mentale barrière speelt deze generatie parten. De negativiteit van de pers is een versterkende factor."

Ook de geruchten over ruzietjes binnen de kern en het lekken daarvan zorgt voor wrevel: "Ik ben er zeker van dat er vanuit de groep informatie is gelekt. Het is mijn job om informatie te verzamelen en communicatielijnen te ontwarren. Ik zie wat er gebeurd is. Ik weet dat er een paar spelers zijn die zich de vraag moeten stellen of ze nog in de spiegel kunnen kijken. De sfeer heeft eronder geleden."