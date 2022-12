Johan Boskamp maakt de rekening van het WK van Oranje

Nederland strandde op het WK in Qatar in de kwartfinales. Het werd met strafschoppen uitgeschakeld door Argentinië.

Analist Johan Boskamp maakt een evaluatie van het toernooi van de troepen van bondscoach Louis Van Gaal. “Over het hele toernooi bekeken kan ik niet zeggen dat ik ondersteboven was van het voetbal van Oranje”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Toch vind ik dat ze met opgeheven hoofd het toernooi mogen verlaten. Zeker Louis van Gaal. Hij heeft deze selectie toch groter gemaakt dan ze in principe zijn. In 2014 beschikte hij nog over topspelers als Robben, Van Persie en Sneijder. Voetballend was dat een veel betere ploeg dan die van nu.”

In voetbal is alles mogelijk volgens Boskamp, met de juiste ingesteldheid. “Maar toch heeft hij ze tot in de kwartfinale gebracht en heeft hij Argentinië doen zweten tot het allerlaatste moment. Zo zie je maar: als je met je tikker speelt, dan kan je ver komen op een WK. Dat bewijst Kroatië ook weer. Al blijf ik er wel nog een tijdje strontziek van dat ze mijn favoriet Brazilië hebben uitgeschakeld.”