Neymar in zak en as na uitschakeling: "Ik ben mentaal gebroken"

Brazilië ging er in de kwartfinales van het WK uit. Kroatië klopte Neymar en co na een reeks strafschoppen.

Neymar is nog niet bekomen van de uitschakeling op het WK. Hij kreeg ondertussen heel veel kritiek omdat hij geen strafschop nam.

"Ik ben mentaal gebroken. Dit was zeker de nederlaag die me het meeste pijn doet", schreef Neymar op zijn Instagram. "Helaas zal dit heel lang pijn doen."

“We hebben gevochten tot het einde. Ik ben trots op mijn ploegmaats, er was geen gebrek aan inzet of toewijding. We zouden het verdiend hebben, maar dat was niet de wil van GOD!”

Over een mogelijk afscheid sprak hij niet meer. Wellicht gaat hij dus nog wat verder met de nationale ploeg van Brazilië.