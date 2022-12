Ten Hag reageert voor het eerst na explosief interview Ronaldo: "Hij wist wat de gevolgen konden zijn van zijn uitspraken"

Cristiano Ronaldo zit sinds 22 november zonder club. De Portugees gaf vorige maand een explosief interview bij Piers Morgan wat hem zijn kop kostte bij Manchester United. Nu reageert ook trainer Erik ten Hag voor het eerst.

Ronaldo kwam anderhalf jaar geleden nog langs de grote poort binnen bij Manchester United maar onder Erik ten Hag moest hij het vaak als bankzitter/invaller doen. Afgelopen zomer zou de makelaar van Ronaldo wel druk in de weer geweest zijn met het zoeken van een potentiële nieuwe club.

"In het interview zei hij voor het eerst dat hij wou vertrekken. In de zomer hadden we één gesprek en 7 dagen later zei hij dat hij wou blijven. Als hij in vorm is, is Ronaldo een goede speler. Maar dat was hij niet", klinkt het op de clubkanalen van Manchester United.

Dat interview met Piers Morgan maakte de situatie echter helemaal onhoudbaar voor de Portugees bij United. En dat was volgens Ten Hag iets dat Ronaldo zelf wel besefte. "Hij wist wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Hij heeft me er nooit iets over verteld. En als een speler beslist dat hij hier niet meer wil zijn, moet hij vertrekken", besluit de Nederlandse trainer.