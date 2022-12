Argentijns bondscoach wil wat rechtzetten: "We zijn geen ploeg van gangsters"

Argentinië kreeg enorm veel kritiek na de strafschoppenzege tegen Nederland. Bondscoach Scaloni probeert een en ander recht te zetten.

De kritiek op Argentinië na de strafschoppenreeks was bijzonder groot. “Nu komt alles op Argentinië terecht”, aldus Lionel Scaloni. “Maar het werd ook uitgelokt doordat zij ons tijdens de strafschoppenreeks altijd kwamen storen, probeerden te intimideren. Dan kan het wel eens uit de hand lopen en dat was het geval.”

Scaloni wil een en ander de wereld uit helpen. “Maar het waren niet wij alleen die vochten. Argentinië neerzetten als een ploeg van gangsters is niet fijn. En ook verkeerd. Ik verwijs naar de finale van de Copa America. Dat was tegen Brazilië, onze allergrootste rivaal. Wel, daar is niets van dat alles gebeurd.”

“Je moet ook aan de scheidsrechter denken, die heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Er moet een einde komen aan die verwijten, zeker naar Messi toe. Hij is een winnaar, hij speelt graag voetbal. Om hem nu neer te zetten als een vuile speler, dat is niet correct.”