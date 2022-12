Noa Lang had tijd van zijn leven op WK in Qatar: "Onvergetelijk"

Voor Nederland en dus ook voor Noa Lang zit het WK in Qatar erop. Maar de speler van Club Brugge had een fantastische tijd.

Het was voor Noa Lang een ongelofelijke periode om samen te werken met Louis Van Gaal als bondscoach van Nederland, ook al bleven zijn speelminuten beperkt tot een handvol in het slot van de match tegen Argentinië.

“Onvergetelijk. Echt een persoonlijkheid. Je moet mentaal wel sterk zijn. Louis van Gaal kan je verrot schelden. Hij is ook veeleisend. Dus je moet het elke training en elke wedstrijd laten zien”, zegt Lang aan Het Nieuwsblad.

In de voorbereiding op de match tegen Argentinië mocht Lang op training Lionel Messi naspelen. “Die rol was ook op mijn lijf geschreven - ik voelde me er comfortabel in. Ik mocht lopen waar ik wou. Een beetje zoals tijdens mijn eerste seizoen bij Club. Maar ik ben liever Noa Lang, hoor. Serieus.”