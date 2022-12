Marokkaanse bondscoach heel duidelijk: "Daar neem ik geen vrede mee"

Marokko staat nu al in een historische halve finale op het WK, maar de honger is bijlange nog niet gestild.

De Marokkaanse bondscoach hoopt op een mirakel tegen Frankrijk, de ploeg die hij het beste team ter wereld noemt. Maar de ambities om te stunten, daar geloven ze zeker in.

“We zouden pas echt geschiedenis schrijven als we Afrika aan de top van de wereld zetten”, klinkt het bij Walid Regragui. “Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan. Elke dag komen we dichter bij onze ultieme droom: de wereldtitel winnen voor Afrika.”

En het geloof in eigen kunnen is bijzonder groot. “We hebben er ook vertrouwen in dat het kan lukken. Waarom zouden wij de WK-finale niet kunnen halen? Naarmate het toernooi vordert, worden de tegenstanders sterker. Dat is niet meer dan logisch. We zijn zeker niet de favoriet, maar geloven wel in onze kansen.”