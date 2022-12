Radja Nainggolan heeft belangrijke knoop doorgehakt over toekomst

Radja Nainggolan is niet meer gewenst bij Royal Antwerp FC. Hij traint er enkel mee met de B-ploeg.

Voor Nainggolan wordt het hoe dan ook een einde in mineur bij Royal Antwerp FC. Hij moet ofwel nu in januari vertrekken, of zijn contract uitzitten in de B-kern tot eind juni.

Il Ninja was te gast Tradizione Romanista en liet daar weten dat hij alvast een heel belangrijke knoop heeft doorgehakt over zijn toekomst.

Hij liet er weten dat hij zeker niet bij een Belgische club aan de slag zal gaan als hij vertrekt bij The Great Old, omdat in België veel te veel ogen op hem gericht zijn.